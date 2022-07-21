Це вже третя така система, знищена українськими військовими.

Сенсація з новітньою радіолокаційною системою окупантів "Підльот-К1", яку напередодні ЗСУ знищили в районі Каховської ГЕС, полягає в тому, що це щонайменше вже третя така РЛС.

Про це повідомив радник голови ОП Олексій Арестович.

"Багато хто просто не знає. Дві попередні знищені в Чорнобаївці. Гарантовано знищені дві. За деякими даними, їх (знищено) ще більше. Але точно можу сказати, що це вже третя. Їх в принципі трохи на озброєнні РФ", - зазначив Арестович.

Як повідомляв УНІАН, ВСУ знищили в Лазурному Херсонській області надсучасну російську радіолокаційну станцію 48я6-К1 "Підльот".

Дана радіолокаційна станція призначена для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і т. д.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні східного регіону України.

Протягом доби ЗСУ відбито просування окупантів на Харківщині, штурмові дії загарбників на Краматорському напрямку, а також відбито розвідку боєм окупантів на Авдіївському напрямку.

Українські захисники продовжують контрнаступні заходи на півдні країни. На день раніше ЗСУ пошкодили критично важливий для переміщення ворога Антонівський міст у Херсоні.

Таким чином, на думку експерта Дениса Поповича, ЗСУ розпочали другий етап підготовки до контрнаступу на південному фронті.

У боях українські сили знищили 38 750 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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