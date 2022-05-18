З політравмами потерпілих госпіталізували до лікарні.

На Київщині двоє чоловіків підірвалися на залишеній окупантами протипіхотній міні.

Як повідомляє поліція Київської області, на полі між селами Липівка та Королівка 52-річний та 48-річний чоловіки підірвались на протипіхотній міні ОЗМ-72.

З політравмами потерпілих госпіталізували до Макарівської лікарні.

Поліція Бучанщини за вказаним фактом розпочала досудове розслідування.

"Вкотре закликаємо громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію "102", - закликали правоохоронці.

Нагадаємо, встановлено особу окупанта, який ґвалтував жінок на Київщині.

Вас також можуть зацікавити новини: