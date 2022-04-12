"ЛНРівці" хотіли підірвати хлор, який знаходиться в Попаснянському водоканалі, та звинуватити у підриві українців.

На Луганщині з Попаснянського водоканалу вивезли 10 тонн хлору, чим попередили можливу екологічну катастрофу.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Директору водоканала надійшла інформація і ми її перевірили. "ЛНРівці" у своїх пабліках публікували, що нібито українці хочуть підірвати хлор, який знаходиться в Попаснянському водоканалі. Це дуже небезпечна хімічна речовина. Навіть у протигазі можна витримати лише 15 хвилин", - розповів Гайдай.

"Сьогодні за допомогою керівника Попаснянського водоканалу ми тихенько, нікому нічого не говорили, вивезли 10 тонн хлору. Перевезли у безпечне місце і попередили провокацію російських військ", - зазначив Гайдай.

На питання, чи достатньо в регіоні засобів захисту від хімічної атаки, Гайдай сказав, що у цивільних людей їх немає, тому що ніхто заздалегідь не готувався до хімічної небезпеки.

При цьому він заспокоїв: "Слава богу, що завод "Азот" не працює на повну потужність, там нема небезпечної хімічної речовини у великій кількості. А ті залишки азотної кислоти, яка була в цистернах, загрози місцевим жителям не становить".

Також очільник ОВА розповів, як триває евакуація з небезпечних районів. "Евакуація не зупиняється жодного дня. Ми домовляємось номінально про ті гуманітарні коридори, про режим тиші, але вони (домовленості - УНІАН) дійсно номінальні, тому що ніхто з орків не дотримується режиму тиші. Наші автобуси потрапляють під обстріли", - сказав він.

Щодо обстрілів у області, Гайдай розповів, що в районі Попасної їх поменшало. "Позавчора наші накрили склад з боєкомплектом, і ми навіть сьогодні вже відчули, що менше обстрілів було в районі Попасної", - сказав він.

"Погода нам допомагає, розпочалися дощі. У нас навкруги землі сільгосппризначення, тому там техніка важка не пройде. Якщо вона буде вишиковуватись у колони, то наші військові тільки подякують за це оркам, тому що це буде легка мішень", - додав Гайдай.

Раніше повідомлялося, що у Сумській області загарбники влаштували провокацію з підривом БТР.

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