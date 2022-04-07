На Луганщині наші захисники успішно атакували ворога та відкинули його на декілька кілометрів.
Про це повідомляє у Facebook Міністерство оборони України.
Також повідомляє, що Сили спеціальних операцій ЗСУ захопили декілька ворожих систем протиповітряної оборони (ППО), придатних до використання
В повідомленні сказано, що село Грем‘яч на Чернігівщині визволено від російських окупантів.
"Грем‘яч (Чернігівщина) - під українським прапором!" - зазначають в ЗСУ.
Нагадаємо, на Луганщині росіяни накопичують сили, щоб здійснити прорив. Наразі ці плани окупантів не мають успіху, тому вони постійно обстрілюють населені пункти по всій території Луганської області.