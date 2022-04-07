Також від російських окупантів звільнено село Грем'яч.

На Луганщині наші захисники успішно атакували ворога та відкинули його на декілька кілометрів.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство оборони України.

Також повідомляє, що Сили спеціальних операцій ЗСУ захопили декілька ворожих систем протиповітряної оборони (ППО), придатних до використання

В повідомленні сказано, що село Грем‘яч на Чернігівщині визволено від російських окупантів.

"Грем‘яч (Чернігівщина) - під українським прапором!" - зазначають в ЗСУ.

Нагадаємо, на Луганщині росіяни накопичують сили, щоб здійснити прорив. Наразі ці плани окупантів не мають успіху, тому вони постійно обстрілюють населені пункти по всій території Луганської області.

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