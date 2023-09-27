Знищено дві ББМ, п'ять артилерійських систем та мінометів, 29 БпЛА, вісім одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

Українські військові на Таврійському напрямку за минулу добу знищили 41 російського окупанта та 46 одиниць військової техніки противника.

Про це повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєверне Донецької області.

Разом з тим, на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

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Крім того, як поінформували в прес-центрі, на Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів, а на Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі південніше Новодарівки Запорізької області.

"Загальні втрати ворога склали 145 осіб (безповоротні - 41, поранені - 102, полон - 2). Знищено 46 одиниць військової техніки противника. Зокрема, дві ББМ, п'ять артилерійських систем та мінометів, 29 БпЛА, вісім одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні.

Що відбувається на фронті

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося просунутися на Донецькому напрямку.

Також Зеленський наголосив, що на Херсонщині росіяни продовжують тероризувати території, до яких може дотягнутися їхня зброя. Зокрема, впродовж доби ворог випустив по території області 26 керованих авіаційних бомб.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 27 вересня, орієнтовно склали 276 тис. 990 осіб. За минулу добу ЗСУ знищили 320 російських загарбників.

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