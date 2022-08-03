Олександр Коваленко вважає, що росіянам не вдасться захопити той "клаптик" вільної Луганщини, який контролюють ЗСУ.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що окупанти не зможуть захопити усі території Луганської області. Проте рашисти усе ж спробують проводити бої за вільний "клаптик" регіону.

Такими думками він поділився в інтерв'ю "24 каналу".

На думку Коваленка, окупанти не зможуть захопити усю Луганщину, бо вони не можуть ефективно використовувати тактику вогневого валу. На тому "клаптику", який залишається під контролем ЗСУ, рашистам не вдасться використовувати саме цю тактику. Вся річ у тому, що окупанти одразу ж отримають потужну відповідь.

"Їм, наприклад, не дозволяють це зробити відстані, які може покривати їхня артилерія, до того, щоб не опинитися саме в ситуації контрбатарейної боротьби", - зазначив Коваленко.

Проте окупанти усе одно спробують захопити усю Луганщину, вважає експерт. Рашисти не розуміють, що коли вони почнуть використовувати свою артилерію, вона одразу ж опиниться у зоні контрбатарейної боротьби. Саме тоді наша українська артилерія покаже й доведе, що має перевагу як за точністю, так і далекобійністю.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що луганські партизани ускладнили окупантам підвезення боєприпасів.

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