Окупанти зазнали втрат.

Ворожі війська на Південнобузькому напрямку зазнали втрат та зайняли оборону на невигідних рубежах.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 06:00 28 травня.

"На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та фортифікаційному обладнанні позицій третього рубежу оборони. Внаслідок наступальних дій підрозділів наших військ ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Зоря і Таврійське.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в окупованих Мелітополі і Токмаку партизани розповсюджують антиросійські листівки.

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