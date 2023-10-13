Також стало відомо про нові звірства загарбників на Херсонщині.

На одному з напрямків українські захисники знищили кілька гармат противника та багато автобронетехніки.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, за минулу добу ліквідовано 21-го окупанта. Знищено самохідну артилерійську установку "Мста-С", дві гармати, комплект антенного поля радіотехнічних засобів і 15 одиниць автобронетехніки. Окрім того, українські захисники знищили два човни, два польові пункти боєпостачання окупантів та їхній пункт управління БпЛА "ZALA".

Також зазначається, що корабельне угруповання ворожого флоту зараз розгорнуто в кількості 12 одиниць, з них 11 - в Чорному морі, одна - в Азовському. На бойовому чергуванні перебуває підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами типу "Калібр".

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За даними Сил оборони, противник протягом доби завдав три ракетні удари по Миколаївщині. "Очевидними є спроби провокувати й випробовувати системи протиповітряної оборони, атакувати цивільну інфраструктуру регіону, що відновлюється. На відкритих місцевостях відбувались займання сухої трави", - прокоментували у пресслужбі ці удари.

Окрім цього, ворожа авіація шість разів завдала ударів по Бериславському району та в акваторії Чорного моря, у напрямку острова Зміїний (Одещина). Ще 30 керованих авіабомб було спрямовано на житлові будинки мирних жителів, сільськогосподарські угіддя, об’єкти промислової та критичної інфраструктури Херсонщини, а також в напрямку морських торговельно-транспортних шляхів навколо острову. На суходолі пошкоджено будівлі в приватному секторі, але на щастя людських втрат нема.

Продовжуючи тероризувати населені пункти Херсонщини, окупанти за минулу добу скинули з дронів 22 осколкові боєприпаси. Вже сьогодні зранку в Бериславі росіяни вдарили по цивільній автівці, в якій подружжя їхало у справах. Жінка загинула, чоловік - у важкому стані. Встановлено, що удар був спричинений дроном. Поруч - з іншого дрону - російські загарбники кинули розривну гранату, поранено ще 2 людей.

Також за добу відбулось понад 90 артилерійських обстрілів з використанням 625 снарядів, в тому числі 22 обстріли населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини, з Кінбурнської коси.

Внаслідок обстрілів 2 цивільні особи загинуло, 6 цивільних поранено, з них одна дитина, пошкоджено багатоповерхівку, 6 приватних будинків, будівлі медичного та навчального закладу, плавучий док та автомобілі.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Нагадаємо, на правобережній Херсонщині за минулу добу через удари російської армії загинули двоє осіб, ще 6 дістали поранення, серед них – дитина.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлі навчальних закладів у Херсоні та Херсонському районі, медичну установу та завод у Херсоні тощо. Зокрема, окупанти обстріляли Чорнобаївку, де загинув 70-річний чоловік.

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