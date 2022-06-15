В операційній зоні Оперативного командування "Південь" за добу ліквідовано 70 окупантів та понад 60 одиниць ворожої техніки.
Про це інформує ОК "Південь" у підсумках доби 14 червня.
Зазначається, що противник в операційній зоні продовжує ведення бойових дій шляхом контрбатарейної боротьби. Активних наступальних дій не веде, укріплює оборонні рубежі.
Водночас окупаційні війська двічі намагалися нанести авіаційний удар. Один ворожий гелікоптер було збито з переносного зенітно-ракетного комплексу.
" У відповідь нашою авіацією нанесено 3 удари по скупченню живої сили та військової техніки рашистів на Херсонщині. Також нанесено ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено 2 командно-спостережних пункти противника", - повідомило командування.
За даними ОК "Південь", у числі знищеної ворожої техніки, крім гелікоптеру також: самохідна гармата "Піон", реактивна система залпового вогню "Град", 3 гаубиці 152 мм, 19 одиниць броньованої та 33 автомобільної техніки, 4 одиниці інженерної техніки. Також знищено 2 склади боєприпасів.
"Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатовано. 2 ракетних кораблі та 1підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря, 1 великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію", - повідомило ОК "Південь".
Вже другий тиждень Сили оборони України успішно просуваються до тимчасово окупованого росіянами Херсона.
Завдяки тактичним успіхам українські захисники наближаються з боями до Томиної Балки, розповів 14 червня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
На Херсонщині українські захисники здійснюють наступ за трьома напрямками. Від російських окупантів звільнено селище Таврійське.