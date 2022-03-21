Знищено хвалений окупантський танк "Чорний орел".

На Сумщині знищено частину колони російської техніки, окупанти тікали на цвинтар.

Про це сказав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у відеозверненні за підсумками 20 березня.

Він зазначив, що вчора на території області працювала артилерія Збройних сил України - було знищено частину колони російської техніки.

"Після цього артилерійського обстрілу вони почали тікати, розбіглися, заховались на цвинтарі, і я і наша команда вважаємо, що вони прибули за пунктом свого остаточного призначення - їм місце на цвинтарі або як добриво на наших полях. Ніхто не буде жаліти жодного орка, жодного російського військового, який прийшов до нас з війною. Від війни вони і загинуть. І над цим працює територіальна оборона і славні ЗСУ"- наголосив Живицький.

Він також розповів, що на території області було знищено "якийсь супермодний танк "Чорний орел" (дослідний танк Т-80УМ2 "Чорний орел"- УНІАН), про який росіяни розказували, що він обладнаний "найсучаснішими засобами захисту". Він зазначив, що, мабуть, в Росії, як завжди, вкрали гроші - і "цей танк був вражений з першого пострілу і практично знищено".

Живицький зазначає. що ворог на території Сумської області перегруповується, отримує підкріплення у вигляді нових підрозділів і підвозиться паливо, продукти харчування, але "це нічого їм не дасть, бо як тільки по них прилітає наша артилерія або ататакують байрактари, то вони просто розбігаються в різні боки".

Російсько-українська війна: ситуація на Сумщині

20 березня велика кількість літаків з боку РФ через Сумську область пролетіла вглиб України. Тенденції не дуже позитивні з огляду на те, що росіяни починають таку активізацію своєї діяльності, зазначив голова ОВА.

Але Живицький наголосив, що окупанти різко зайшли на територію України, на територію Сумщини, але їхні плани про бліцкриг провалилися.

Сьогодні вранці стало відомо про витік аміаку на заводі у Сумах. Наразі зона ураження становить близько 2.5 км. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: село Новоселиця.

Вас також можуть зацікавити новини: