Також вони знищили 24 одиниці техніки противника.

На Запорізькому напрямку минулої доби між Силами оборони та окупантами відбувся бій. Загарбники пішли в атаку незвичайним способом.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський. За його словами, ворог використав "дещо велику кількість" техніки і 50 людей особового складу. Попри старання загарбників, ЗСУ відбили атаку противника і росіяни відступили.

Українські воїни знищили частину особового складу окупантів, чотири танки, дев'ять одиниць БМП та іншої техніки (загалом 24 одиниці). Тоді ж наші захисники змогли відбити деякі позиції, щоб зайняти більш вигідні позиції для майбутнього контрнаступу.

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"Ворог, розуміючи, що там досить серйозні угрупування військ, вирішив провести розвідку боєм, але малою групою це б не вдалося зробити – саме тому ворог пішов у такий наступ, однак зазнав втрат у техніці і живій силі", – сказав речник ЗСУ.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Раніше Дмитрашківський повідомляв, що на Запорізькому напрямку потроху розвиваються контрнаступальні дії Збройних сил Україну. Наразі ворог чинить спротив, однак надовго його не вистачить.

Російські війська готуються до контрнаступу українських воїнів і продовжують посилювати лінію оборони на цьому напрямку.

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