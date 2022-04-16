Вони приїхали на заміну попередній бригаді.

На Запорізьку атомну електростанцію прибула чергова бригада представників російської атомної корпорації "Росатом".

Про це повідомляється у Telegram-каналі державного підприємства "Енергоатом".

"Росатом продовжує "ядерний туризм". На Запорізьку атомну електростанцію прибула чергова бригада росатомівських "туристів" на чолі з головним інженером Ростовської АЕС Андрієм Горбуновим. Вони приїхали на заміну попередній бригаді. Чи то знову "для забезпечення безпеки української станції", чи, може, просто як туристи. Подивитися на величну станцію, найбільшу в Європі. На Росії ж таких немає", - зазначили у "Енергоатомі".

У держпідприємстві додали, що на цей факт відреагували стисло й емоційно: "Горбунова, Ліхачова (гендиректора "Росатома") та іже з ними послали за роSSійським кораблем "Москва".

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар.

11 березня на АЕС прибули 11 співробітників російської державної ядерної корпорації "Росатом".

Серед них був ідентифікований головний інженер Балаковської АЕС Олег Романенко і заступник головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Іван Малахов. За словами представника цієї групи, їх направили для "оцінки" ядерної та радіаційної безпеки після обстрілів і захоплення станції, а також "надання допомоги" з ремонтами. Іншою причиною їх появи також назвали відмову проукраїнського керівництва і персоналу ЗАЕС співпрацювати із загарбниками.

5 квітня голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону наголосив, що присутність працівників російської атомної корпорації "Росатом" на Запорізькій АЕС є загрозою для ядерної та радіаційної безпеки.

За його словами, через окупацію станції російськими військами наразі неможливо забезпечити безпечну експлуатацію АЕС.

"Станція перебуває під окупацією. Звичайно, у всіх працівників поганий настрій, і на них здійснюється тиск. Вони виходять на роботу під дулом зброї окупантів", - розповів Котін.

Вас також можуть зацікавити новини: