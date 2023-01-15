Ймовірно, ворог планує прийняти удар українських захисників, а потім перейти від оборони до атаки.

На Запорізькому напрямку російські окупанти отримали "певне посилення". Вони можуть готуватися прийняти удар ЗСУ, щоб потім перейти в контрнаступ.

Такими думками поділився керівник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Ерін в ефірі телеканалу "Еспресо". Він заявив: "Зараз відзначається збільшення обстрілів на Запорізькому напрямку. Загалом ворог готує свої оборонні укріплення, здійснює інженерне обладнання позицій, створює мінні загородження. Також останнім часом відзначається певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку в цілому, що може свідчити про те, що ворог готується відбивати нашу атаку, але з подальшим переходом у контрнаступ".

Ерін охарактеризував обстановку на Запоріжжі, як "стабільну важку". На поточний момент рашисти не здійснюють ніяких активних дій. Однак вони ведуть регулярні обстріли, причому як позицій ЗСУ, так і цивільних об'єктів.

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Ситуація на фронті: основна інформація

Як повідомили в Генштабі, ЗСУ з моменту повномасштабної російської агресії ліквідували 115 290 супротивників. Українські воїни також підірвали понад 18 тисяч одиниць різноманітної техніки.

Найгарячіші точки не фронті — це Соледар, Бахмут і Авдіївський напрямок. Перші два міста перетворилися на справжні фортеці, які окупанти безперервно штурмують цілодобово. Однак титани з ЗСУ утримують свої позиції.

У Соледарі у рашистів настільки великі втрати, що вони наступають по трупах товаришів по службі. Ліквідованих ворогів не забирають з поля бою.

Вчора, 14 січня, під Бахмутом українські прикордонники ліквідували штурмову групу "вагнерівців", яка намагалася прорватися в місто.

Біля Кремінної на Луганщині ЗСУ потроху просуваються. Рашисти намагаються контратакувати, щоб відтіснити наших воїнів, але зазнають невдачі і відходять.

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