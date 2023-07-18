Російські розвідувальні безпілотники "Орлан" є постійною загрозою, виявляючи цілі та викликаючи артилерійський вогонь.

Через шість тижнів після початку контрнаступу України капітан Анатолій Харченко і його розвідувальна рота повинні були сіяти хаос в декількох милях від російських оборонних рубежів, пробитих західною бронетехнікою.

Замість цього, після того як багато машин загрузли в мінних полях, Харченко і його люди тренуються, як методично просуватися пішки, переходячи від одного ряду дерев до іншого, зіткнувшись з перспективою відвойовувати свою країну по одному полю за раз, пише The Wall Street Journal.

"Нам нема чого втрачати. Перемога не просто важлива, але це єдиний варіант, інакше ми всі будемо мертві", - сказав Харченко.

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Українці пристосовуються і прагнуть просуватися вперед на півдні, а також навколо східного міста Бахмута, єдиного значного успіху Росії в її зимово-весняному наступі. Повільно і ретельно просуваючись вперед, щоб зберегти західну техніку, головною метою залишається досягнення Азовського моря, відсікання Криму і витіснення російських військ з Південної Херсонщини.

Більшість українських бригад, навчених і оснащених Заходом, залишаються в резерві, чекаючи удару. Офіцери прагнуть зберегти цінне західне обладнання, від танків до переносних "Стінгерів", продовжуючи при цьому просуватися вперед.

"Промацуємо пальцями і розробляємо, куди направити кулак", - сказав Харченко.

Харченко і його люди готуються до більш поступового просування по плоскій місцевості на півдні, де акуратні села розкидані серед відкритих полів соняшників і пшениці. Вони використовують торпеди Bangalore американського виробництва, металеві стовпи із зарядами вибухівки, які, як вони сподіваються, допоможуть їм знешкодити міни та пастки в рядах дерев по краях полів, щоб вони могли просуватися вперед і вкопатися.

Касетні боєприпаси, надані США, можуть допомогти пробити діри в мінних полях і російських оборонних мережах, включаючи траншеї і протитанкові перешкоди, звані зубами дракона.

Росія залишається вразливою, тому що її війська, як правило, гірше підготовлені і забезпечені слабкою логістичної ланцюжком, яка сильно залежить від залізниць. Оскільки Україна наступає в декількох місцях, Росія не знає, де розмістити свої резерви, і може зіткнутися з труднощами при швидкому реагуванні, якщо українські сили все ж прорвуться.

Україна найшвидше просувається навколо невеликого міста Бахмут, яке Росія захопила наприкінці травня після кількох місяців запеклих боїв, що коштували їй кількох тисяч бойовиків.

Як і на півдні, головною перешкодою є перевага Росії в повітрі. Російські вертольоти Ка-52 зависають на відстані близько 5 миль, поза досяжністю ракет Stinger, і стріляють ракетами з лазерним наведенням по українських цілях.

Захід допустив помилку, надавши танки і бронетранспортери, але недостатні засоби, такі як реактивні винищувачі або системи ППО, щоб захистити їх від нападу, сказав Юрій Ульшин, 49-річний командир під Бахмутом, більш відомий як "Грек".

Його люди на схилі пагорба в 3 милях від околиці Бахмута озброєні "Стінгером" і радянським кулеметом ПКМ і виглядають російські літаки, вертольоти і безпілотники.

Російські розвідувальні безпілотники "Орлан" є постійною загрозою, виявляючи цілі та викликаючи артилерійський вогонь.

У похмурі дні, якщо апарат пролітає досить низько, стріляють чергами з ПКМ, сподіваючись його збити. Якщо небо чисте, росіяни можуть бездіяльно спостерігати за радіусом дії ПКМ, тому що команда Грека приберігає дорогоцінні ракети "Стінгер" для більш небезпечної цілі, такий як вертоліт або військовий літак.

"Наша проблема скрізь - це небо. Коли ворог може бачити все поле битви, що ви можете зробити? Вам потрібно так багато. Коли він цього не бачить, він у темряві, і вам не потрібно стільки", - сказав Грек.

Війна в Україні - останні новини

На кількох східних напрямках українські військові продовжують оборонятися і наступати. Зокрема, за минулу добу знищено 114 російських окупантів та поранено ще майже 300.

На сході Сили оборони України продовжують виконувати завдання, "ситуації складна, але контрольована". На Бахмутський напрямок РФ перекидає резерви, щоб зупинити просування наших воїнів, поділився командувач Сухопутними військами Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

За останні два тижні ЗСУ та російська армія домоглися незначного просування на різних ділянках. При цьому росіяни змушені були обмежити кількість використовуваних боєприпасів через їх дефіцит.