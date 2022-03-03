В обласному центрі продовжуються рятувальні роботи.

З-під завалів вилучили тіла вже 22 осіб, які загинули внаслідок авіаційних ударів окупантів у Чернігові.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 15:30 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 22 осіб. Рятувальні роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по житловому масиву у центрі Чернігова. Пошкоджено чимало багатоквартирних будинків.

Крім того, російська авіація атакувала дві школи та приватні будинки у Чернігові, внаслідок чого попередньо 9 людей загинули, 4 травмовано.

Нагадаємо, РФ 24 лютого вдерлася в Україну, війська супротивника почали бомбити військові об'єкти, а потім атакували мирні населені пункти. Українську територію також бомбили з білоруської території.

Низка країн світу вирішили покарати владу РФ за нову агресію проти України - запровадили свіжі санкції.

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