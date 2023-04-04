За словами джерел, заявку України на вступ у Альянсі ігнорують.

Північноатлантичний Альянс хоче збільшити допомогу Україні, щоб Київ закривав очі на небажання НАТО обговорювати можливий вступ України до блоку.

Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на чотирьох анонімних дипломатів. За словами одного з джерел, НАТО навіть не починало розглядати заявку України на вступ.

"Цей лист-заявка лежить на столі, і ми просто ігноруємо його", - сказав співбесідник.

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Він пояснив, що приєднання України до Альянсу "зараз не є варіантом", але НАТО готове продемонструвати свою віру у майбутнє членство Києва.

"Ми не зможемо запропонувати їм членство найближчим часом. Але ми можемо говорити про тісніші відносини між НАТО та Україною. Проте ми маємо великий дефіцит фінансування для цього, і нам потрібно вкладати в це значні кошти", - сказав інший дипломат.

Очікується, що міністри закордонних справ під час дводенної зустрічі в Брюсселі 4 квітня обговорять потенційні шляхи приєднання України або альтернативи співпраці. Водночас українська сторона наполягає на конкретних діях щодо розширення блоку.

"Нам не потрібна просто декларація про політику відчинених дверей. Ми хочемо отримати щось із конкретними гарантіями. Я маю на увазі надійні гарантії, а не запевнення, не домовленості, безпекові заходи. І ми очікуємо, що отримаємо відповідь на наше офіційне прохання щодо вступу до НАТО", - пояснив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

Фінансова допомога Україні від НАТО

Північноатлантичний альянс з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії.

За словами генсека блоку Єнса Столтенберга, за останній рік західні союзники надали Україні військову допомогу на суму понад 70 мільярдів доларів.

Столтенберг попросив країни-члени виділяти по €500 мільйонів на рік для комплексного пакета допомоги Україні. Саме через нього вона отримує нелетальну короткострокову допомогу - пальне, захисне спорядження і засоби протидії російському вторгненню.

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