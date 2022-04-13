Лукашенко заявляв, що звірства росіян у Бучі нібито є "спецоперацією Британії".

Телеведуча Наталія Мосейчук присоромила Олександра Лукашенка за його спроби виправдати росіян, які влаштували різанину в Бучі. Раніше він заявив, що всі ті звірства, які творили окупанти, нібито були "спецоперацією Британії".

На брехню Лукашенка Мосейчук відповіла в ефірі ТСН.

Вона згадала, що нещодавно перечитувала спогади ветерана Другої світової війни, який своїми очима бачив, що творили росіяни. Військові РФ шикувалися в черги, щоб ґвалтувати в Берліні німкень. Жінки лежали просто біля дороги, росіяни знущалися з них з особливою жорстокістю. Тепер така ж ситуація сталася в Бучі, де окупанти ґвалтували дорослих і дітей, чоловіків і жінок.

Мосейчук вказала, що Лукашенко прокоментував Бучанську різанину, але насправді лише спробував виправдати Росію. Він заявив, що звірства, які сталися на Київщині, нібито є "спецоперацією Британії", а не жорстокими злочинами росіян.

"Олександре Григоровичу, ви ж знаєте, ви ж людина, у вас є двоє синів. Ви ж прекрасно знаєте, що це не так. Навіщо ж ви? Навіщо ж ви так принижуєтеся? Адже це він вас ґвалтує, ви приїжджаєте до нього і він вас ґвалтує, розумієте. А ви піддаєтеся цьому насильству. Навіщо ви це робите? Потрібно говорити правду. Ви хоча б нам мигніть, що ви знаєте правду і що ви знаєте, що вона не така, як ви про неї говорите", - Мосейчук присоромила Лукашенка за брехню і те, що він потурає Путіну.

Різанина в Бучі: що відомо про звірства росіян на Київщині

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вторглися в Україну. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, в Бучі. Населений пункт опинився під контролем окупантів.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. Потім захисники нашої країни виявили в місті братські могили. Загинули сотні людей, на тілах убитих були ознаки насильницької смерті. На узбіччях Бучі лежали трупи застрелених жінок, які противники не встигли спалити.

Пізніше Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що противники вбили 403 місцевих жителів. Окупанти ґвалтували дітей і дорослих, зараз військові досі знаходять тіла закатованих людей. Групу жінок і дівчат тримали в підвалі будинку протягом 25 днів. Дев'ять з них зараз вагітні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що саме Лукашенко заявив про трагедію в Бучі. Під час зустрічі з Путіним він почав говорити про "спецоперацію":

"Це як у Бучі. Ось ми обговорювали цю політику: всі кричать. Ну, їм треба було ввести цей черговий пакет санкцій. Ми сьогодні обговорювали детально на цю їх "спецоперацію". Психологічну операцію, яку провели англійці. Якщо вам потрібні паролі, адреси і явки, номери автомобілів, на яких вони приїхали в Бучу, - ФСБ Росії може надати ці матеріали".