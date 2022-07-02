Зеленський зазначив, що десятки міст в різних областях України зазнали ракетних ударів.

Збройні сили України звільнили більше тисячі населених пунктів, але ще 2,6 тисяч залишаються під окупацією росіян.

Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Вдалося звільнити 1027 міст та селищ, ще 2610 перебувають під окупацією. Сотні з них російська армія повністю зруйнувала", - сказав він.

Окрім цього, Зеленський зазначив, що десятки міст в різних областях України зазнали ракетних ударів.

Як відомо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні входить у фінальну фазу, в ході якої на нас чекає контрнаступ і звільнення окупованих територій.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія готується до ведення довготривалої війни.

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