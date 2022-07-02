Збройні сили України звільнили більше тисячі населених пунктів, але ще 2,6 тисяч залишаються під окупацією росіян.
Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський.
"Вдалося звільнити 1027 міст та селищ, ще 2610 перебувають під окупацією. Сотні з них російська армія повністю зруйнувала", - сказав він.
Окрім цього, Зеленський зазначив, що десятки міст в різних областях України зазнали ракетних ударів.
Як відомо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні входить у фінальну фазу, в ході якої на нас чекає контрнаступ і звільнення окупованих територій.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія готується до ведення довготривалої війни.