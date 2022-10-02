Будь-які райони, уражені російською тактичною ядерною зброєю, будуть непрохідними для росіян.

Росія не готова до застосування ядерної зброї по Україні.

До таких висновків прийшли аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що напередодні рашистські блогери знову порушили питання ядерного удару по Україні, скаржачись на погане військове керівництво РФ, що допустило втрату Лиману.

Відео дня

Але російські війська у їхньому нинішньому стані майже напевно не зможуть діяти на полі бою із застосуванням ядерної зброї, навіть попри те, що вони мають необхідне обладнання і історично навчали цьому свої підрозділи.

"Хаотичне нагромадження змучених контрактників, спішно мобілізованих резервістів, призовників і найманців, що становлять сьогодні російські сухопутні війська, не може функціонувати у "ядерній" ситуації", вважають експерти.

Таким чином, йдеться в звіті Інституту, будь-які райони, уражені російською тактичною ядерною зброєю, будуть непрохідними для росіян, що, ймовірно, не дозволить просування росіян.

"Це міркування є ще одним фактором, що знижує ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї", - додають аналітики.

Звільнення Лиману

Росія використовувала Лиман як логістичний і транспортний вузол для своїх операцій на півночі Донецької області. Його повернення - найбільше досягнення України на полі бою після блискавичного контрнаступу на північному сході Харківської області минулого місяця.

Звільнення Лиману Донецької області відбулося всього через день після того, як Путін проголосив незаконну анексію чотирьох областей України, включаючи Донецьку, де знаходиться Лиман, і помістив їх під "ядерну парасольку" Росії. "Проголошення" російської "влади" над 15% території України було категорично відкинуто Україною і західними країнами як незаконне.

Недавні успіхи України розлютили союзників Путіна, таких як глава Чечні Рамзан Кадиров, які закликали до "рішучіших заходів", включаючи застосування тактичної ядерної зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: