Президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомили деталі першого пакету санкцій проти РФ у зв'язку з визнанням "Л/ДНР".
Про це йдеться у їхній спільній заяві.
"Рішення Російської Федерації визнати "незалежними утвореннями" і направити російські війська в окремі райони Донецької і Луганської областей в Україні є незаконним і неприйнятним. Воно порушує міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України, міжнародні зобов'язання Росії, і це ще більше загострює цю кризу", - наголошується у заяві.
При цьому Мішель і фон дер Ляєн вітають тверду єдність країн-членів ЄС і їхню рішучість відреагувати зі стійкістю та швидкістю на незаконні дії Росії у тісній координації з міжнародними партнерами.
У зв'язку з цим сказано, що неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС на чолі з віце-президентом Європейської комісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем сьогодні розпочнеться о 16:00 (о 17:00 за Києвом). Пізніше буде представлений офіційно перший пакет санкцій. Потім відповідальні установи зустрінуться, аби завершити підготовку першого пакету санкцій без затримки.
Зазначається, що у першому санкційному пакеті містяться пропозиції покарати тих осіб, які причетні до незаконного рішення визнати "Л/ДНР"; запровадити санкції стосовно банків, які фінансують російських військових та інші операції на сході України; запровадити обмеження на забезпечення доступу російської держави і уряду до ринків капіталу і фінансових ринків та послуг ЄС, щоб обмежити фінансування ескалаційної і агресивної політики, а також застосувати санкції на ведення торговельної діяльності з "Л/ДНР", аби забезпечити, що причетні до визнання люди чітко відчули економічні наслідки незаконних і агресивних дій.
"ЄС налаштований і виступає готовим схвалити додаткові заходи на більш пізньому етапі, якщо це буде необхідно з огляду на подальший розвиток подій", - сказано у заяві.
Визнання Путіним "ЛДНР"
Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".
Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.
Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.
Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".
Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії
Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.
Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.