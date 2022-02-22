У першому санкційному пакеті містяться пропозиції, зокрема, щодо покарання причетних до незаконного рішення визнання "Л/ДНР" осіб; запровадження санкцій стосовно банків, які фінансують російських військових та інші операції на сході України.

Президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомили деталі першого пакету санкцій проти РФ у зв'язку з визнанням "Л/ДНР".

Про це йдеться у їхній спільній заяві.

"Рішення Російської Федерації визнати "незалежними утвореннями" і направити російські війська в окремі райони Донецької і Луганської областей в Україні є незаконним і неприйнятним. Воно порушує міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України, міжнародні зобов'язання Росії, і це ще більше загострює цю кризу", - наголошується у заяві.

При цьому Мішель і фон дер Ляєн вітають тверду єдність країн-членів ЄС і їхню рішучість відреагувати зі стійкістю та швидкістю на незаконні дії Росії у тісній координації з міжнародними партнерами.

У зв'язку з цим сказано, що неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС на чолі з віце-президентом Європейської комісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем сьогодні розпочнеться о 16:00 (о 17:00 за Києвом). Пізніше буде представлений офіційно перший пакет санкцій. Потім відповідальні установи зустрінуться, аби завершити підготовку першого пакету санкцій без затримки.

Зазначається, що у першому санкційному пакеті містяться пропозиції покарати тих осіб, які причетні до незаконного рішення визнати "Л/ДНР"; запровадити санкції стосовно банків, які фінансують російських військових та інші операції на сході України; запровадити обмеження на забезпечення доступу російської держави і уряду до ринків капіталу і фінансових ринків та послуг ЄС, щоб обмежити фінансування ескалаційної і агресивної політики, а також застосувати санкції на ведення торговельної діяльності з "Л/ДНР", аби забезпечити, що причетні до визнання люди чітко відчули економічні наслідки незаконних і агресивних дій.

"ЄС налаштований і виступає готовим схвалити додаткові заходи на більш пізньому етапі, якщо це буде необхідно з огляду на подальший розвиток подій", - сказано у заяві.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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