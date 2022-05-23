На Донеччині супротивник продовжує обстрілювати всю лінію фронту, зазначили в обласній військовій адміністрації.

Минулої доби лінія фронту на території Донецької області не змінилася.

Про це під час всеукраїнського телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Обстріли всієї лінії фронту продовжуються, особливо вночі під обстрілами перебували Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар, Торецьк. По містах, які відносно віддалені від лінії фронту, від обстрілів потерпають Бахмут, Соледар і вся Лиманська громада, а також безпосередньо місто Лиман", - зазначив чиновник.

Кириленко додав, що лінія фронту не змінилася, Збройні сили тримають позиції, ворог дуже велику кількість спроб зробив, щоб розвити свій наступ, але вони не мають результату, і ворог продовжує зазнавати втрати.

За його словами, влада продовжує евакуювати жителів населених пунктів, які знаходяться поблизу до фронту.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні населені пункти, в тому числі на частині Донбасі.

Супротивник пізніше пішов у наступ на частині сходу української держави. Наші воїни давали гідну відсіч окупантам. Генштаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу на Донбасі було відбито 11 атак ворога, супротивник втратив багато техніки.

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