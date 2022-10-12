Уродженець Києва співпрацював зі спецслужбами РФ в окупованому Криму, йому допомагала жінка, яка перебувала у столиці, дізналися правоохоронці.

Служба безпеки України викрила зрадника та його агентку, які збирали і передавали ворожим військам координати для ракетних ударів по Києву.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема, під час досудового розслідування слідчі встановили особу та зібрали вичерпну доказову базу на чоловіка.

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"Він перебууває у тимчасово окупованому Криму, але організував активну діяльність у столичному регіоні через свою агентку. СБУ уже викрила і затримала цю жінку. Вона зараз під вартою і відповідатиме за свої дії перед законом", - йдеться у повідомленні.

"Що стосується її куратора, то ним виявився 56-річний уродженець столиці. З 2017 року він проживає у тимчасово окупованому Криму. Саме там він був завербований спецслужбою держави-агресора і добровільно пішов на співпрацю з ворогом", - зазначили в СБУ.

Встановлено, зрадник отримував завдання від працівника ФСБ РФ та передавав своїй агентці у столицю.

"Остання мала збирати дані для коригування ударів по об’єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об’єктах, надавати інформацію про пересування українських військ, розташування блокпостів на території Києва та Київської області", - додали в прес-центрі.

Наразі куратору повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111) Кримінального кодексу України.

Масований ракетний удар по Україні з боку РФ - що трапилося в Києві

10 жовтня російські окупанти обстріляли 13 областей України, зокрема, Київську область та Київ. Через масовану атаку з боку ворога загинули 20 осіб, пошкоджено 205 об'єктів.

У Києві були ворожі "прильоти" у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах. Зокрема, супротивники поцілили у об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, заклади освіти та культури.

Через ворожі обстріли у Києві загинули 6 осіб, а 51 особа - постраждала.

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