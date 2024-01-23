Оперативне командування польських Збройних сил розповіло про роботу своєї авіації.

Сьогодні вранці, 23 січня, російські окупанти завдали по Україні ракетного удару, і до атаки Польща підіймала у небо авіацію.

Про це в мережі Twitter (Х) повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі. "Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і ситуація контролюється на постійній основі", - йдеться у повідомленні.

Оперативне командування Збройних сил Польщі зазначило, що була активізована авіація. "Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - заявило командування.

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Як повідомляв УНІАН, вранці росіяни здійснили ракетну атаку по Україні. Зокрема, в Києві постраждали декілька районів.

Станом на 08:20 повідомлялося, що внаслідок атаки ворога у столиці є четверо поранених (більшість - із мінно-вибуховими травмами). У Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів, загоряння квартири в багатоповерховому житловому будинку, пошкодження нежитлової забудови. Печерський - пошкодження нежитлової будівлі. Солом’янський - пошкодження житлового будинку. У Дарницькому - падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого горіння); та на територію дитячого садочку (без руйнувань та пожежі).

Також росіяни завдали удару по Харкову та області. Близько 04:00 та 07:20 окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харків. Попередньо - ракетами Х-22. Внаслідок ударів дві жінки загинули, мінімум 13 людей отримали поранення. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Зазначимо, що під час ракетного удару Росії по Україні 2 січня Польща піднімала в небо дві пари винищувачів F-16. 2 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, згодом - ракетами. Основний удар припав на Київ і Харків.

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