Президент України зазначив, що дедалі більше росіян усвідомлюють, що вони повинні загинути просто тому, що одна людина не хоче припинити війну.

Президент Володимир Зеленський знову звернувся до російських окупантів заявивши, що вони вже програли і їм уже нічого не допоможе у війна проти України.

Про це він заявив у відеозверненні наприкінці 224-го дня війни.

За словами глави української держави, війна і мобілізація, яку проводить режим Путіна, спрямована на знищення всіх перспектив російського народу.

Відео дня

"Навіть якщо ви ще десь у світі знайдете якусь іншу зброю з такою ж "природною" для вашого "русского мира" назвою, як ці ось іранські "Шахіди", якими ви намагаєтеся бомбити такі наші міста, як, наприклад, Біла Церква... Це все одно вже нічим вам не допоможе. Ви вже програли. Програли тому, що навіть зараз, на 224-й день повномасштабної війни, вам доводиться пояснювати своєму суспільству, навіщо все це потрібно: ця війна, брехлива мобілізація і самознищення всіх перспектив вашого народу", - зазначив він.

"Коли люди відчувають свою правоту і знаходяться на своїй власній землі, вони самі все знають. Їм не потрібні нав'язливі лекції з "альтернативної історії" і сеанси політінформації щодня – то на зустрічі з вчителями, то на нараді про хід сезонних польових робіт", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що українці знають, за що воюють, і все більше і більше громадян Росії усвідомлюють, що вони повинні загинути просто тому, що одна людина не хоче припинити війну.

"Очевидно, хто переможе", - заявив Зеленський.

Біла церква - що відомо про атаку іранськими дронами-камікадзе

Як повідомляв УНІАН, останнім часом російські окупанти майже щодня атакують Одеську і Миколаївську області дронами-камікадзе.

У ніч проти 5 жовтня російські окупанти атакували Білу Церкву Київської області дронами-камікадзе. Зафіксовано шість влучень. Постраждала одна людина і пошкоджена інфраструктура міста.

Всього російські військові випустили 12 дронів-камікадзе, із них 6 Збройні Сили України знищили.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що дрони-камікадзе становлять серйозну загрозу, тому проти них будуть застосовані будь-які сили та засоби для того, щоб убезпечити громадян, Збройні сили і інші сили самооборони.

За даними об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України, підрозділи протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

Продаж Іраном дронів-камікадзе Росії

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказав істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Офіційно Іран заперечив надання безпілотників РФ. Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллохіян у телефонній розмові з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою заявляв, що Іран виступає "проти війни в Україні" "не підтримує кроки, які призведуть до продовження та ескалації бойових дій". Згодом речник МЗС Ірану Насер Канаані також назвав новини про постачання Росії безпілотників для використання у війні в Україні безпідставними.

На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Росіяни маркують пристрої "Герань-2", утім вони мають нутрощі іранських дронів, що свідчить про те, що це або перефарбований іранський дрон, або російський дрон, зібраний з іранських деталей. Звук, який лунає під час польоту цих дронів, нагадує звуки мопедів або бензопил, через що українці кличуть їх "мопедами", а через трикутну форму - "балалайками".

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