Житло будують для військових і тих, хто буде обслуговувати військову базу росіян

Російські окупанти почали зведення п’ятиповерхівки на виїзді з Маріуполя.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, будівництво веде Міноборони РФ

"Одночасно будує поруч фортифікаційні лінії оборони. На місці будівельники не приховують, що будують житло для військових і тих, хто буде обслуговувати військову базу росіян", - зазначив він.

Андрющенко також наголосив, що цього недостатньо, аби покрити потреби зруйнованого окупантами міста.

"Потужність анонсованого житла - 1015 квартир. В середньому можливо 3 тисяч маріупольців отримують хоча б таке житло. Однак, це потреба всього 2 відсотків від всіх, хто перебуває в місті на зараз Іншим готують тимчасові бетонні одноповерхові споруди типу хостелу з кімнатами на 8 людей і палатки. Але знов - це потреби на 1 відсоток населення", - зазначив він.

Радник мера переконаний, що перш за все житло отримають колаборанти, до того ж мешканців використовуватимуть як живий щит.

"В підсумку - це будівництво не має нічого спільного з турботою про людей. Очікувано. Але хоча б так можна було радіти про частину маріупольців, якщо б їх не використовували як живий щит", - резюмує він.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі окупанти планують будівництво модульних багатоквартирних будинків для жителів міста. В декількох сотнях метрів від будинків російські війська готують лінію оборони, включаючи окопування важкої техніки, таким чином використовуючи маріупольців як живий щит.

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