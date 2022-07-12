Захисники України сьогодні вразили одну ворожу повітряну ціль.

У вівторок вдень, 12 липня, російські окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря по прибережній зоні Одеської області, але боєприпаси не досягли своїх цілей.

Супротивники запустили з винищувачів Су-30 чотири тактичні керовані ракети Х-31, йдеться на сторінці командування Повітряних Сил Збройних сил України у Facebook.

"…Своїх цілей ракети не досягли, втім це ще раз доводить, що Росія продовжує морську блокаду українських портів, загострюючи світову продовольчу кризу…", - зазначається у повідомленні.

У командуванні додали, що упродовж доби захисники України знищили одну ворожу повітряну ціль - безпілотник оперативно-тактичного рівня, за допомогою якого супротивник проводив розвідку.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник навіть не оголосив війну нашій країні, а назвав свої дії "спецоперацією", зокрема, для "демілітаризації" нашої території.

Вороги не раз обстрілювали Одеську область, були жертви та постраждалі.

Українські вороги давали гідну відсіч супротивникам, зокрема, були знищені 155 крилатих ракет та 676 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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