Напередодні широкомасштабного вторгнення ці агенти нагнітали соціальну напругу в різних регіонах.

В Одеській області затримано трьох агентів РФ.

Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що СБУ нейтралізувала агентурну мережу, яка працювала на країну-агресора, і затримала трьох її агентів.

"Встановлено, що їх дії координували особи, які в 2014 році втекли в Росію. Напередодні широкомасштабного вторгнення ці агенти нагнітали соціальну напругу в різних регіонах. Зокрема, намагалися вчинити диверсії: шляхом руйнування транспортної інфраструктури, підпалів лісів, пошкодження національно-культурних символів і пам'ятників. Також проводилися постановочні мітинги", - сказано в повідомленні.

За останній місяць плани кураторів змінилися, і роботу агентів переформатували. Відтоді вони збирали розвіддані: про військові формування в Одеській області, розташування блокпостів, волонтерські центри, настрої місцевих жителів. При необхідності – відправляли фотозвіти.

Зараз агенти дають свідчення СБУ про деталі своєї підривної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Служба безпеки України виявила майже 100 ДРГ і затримала понад 300 колаборантів.

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