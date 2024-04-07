Окупанти намагаються прориватись на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, окупанти сконцентрували зусилля на двох напрямках. Про це повідомляє Генштаб у своєму вечірньому зведенні.

Зокрема, на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку противник здійснив 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

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Крім того, на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. А на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, здійснивши протягом доби 8 безуспішних атак позицій наших військ.

Удари ЗСУ по ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 3 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

Водночас ворог завдав 6 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті

Очільник ГУР Кирило Буданов прогнозує, що російські війська посилять наступальні дії наприкінці весни - на початку літа, насамперед під Донецьком, і будуть рухатися в бік Покровська.

Водночас Буданов вважає, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде. Він визнав, що ситуація досить складна, але вона під контролем. Також він не виключає й українського наступу в поточному році.

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