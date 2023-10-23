Будівлі Маріїнської жіночої гімназії було понад 120 років.

В тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники остаточно знищили будівлю Маріїнської жіночої гімназії, якій було понад 120 років. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

"Російські загарбники продовжують нищити нашу історію, культуру, архітектурні пам‘ятки. Будівлі, які були невід’ємною частиною пам‘яті та історії Маріуполя, тепер перетворилися на груду каміння", - заявили в міськраді.

Так, як зазначається, окупанти остаточно доруйнували будівлю першої Маріїнської жіночої гімназії, у якій розміщувалася колегіум-школа №1.

"Будівлю було побудовано ще у 1894 році. Вона змогла пережити Першу та Другу світові війни. Після Другої світової війни тут відкрили школу. Тут навчалися тисячі маріупольських дітей. Але у 2022 році росіяни зруйнували будівлю. Тепер замість неї пустир", - мовиться у повідомленні.

Окупований Маріуполь - новини

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем і Донецьком. Це дасть можливість ворогові кардинально знизити залежність від залізничного сполучення Кримським мостом.

Також Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону в окупований Маріуполь. На фотографіях з космосу видно, що траса пройде далеко від населених пунктів – ймовірно, через складнощі, які може викликати розширення існуючої нині дороги.

Вас також можуть зацікавити новини: