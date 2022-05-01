Деякі жителі Оріхова живуть без даху над головою, складна ситуація з продуктами харчування.

У Запорізькій області дуже складна ситуація у Гуляйполі та інших населених пунктах, які знаходяться під постійними обстрілами.

Про це у Facebook повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на речника ЗОВА полковник Івана Арєф’єва.

Він зазначає, що у Запорізькій області частина населених пунктів опинилась на лінії фронту і окупанти постійно обстрілюють мирні міста та села.

За його словами, околиці Оріхова щоденно потерпають від ворожої артилерії. "Деяким постраждалим нікуди їхати, їх домівки пошкодило снарядами, грошей немає. На деяких городах внаслідок обстрілів з’явилось багато воронок, гине свійська худоба", - сказано в повідомленні.

Арєф’єв зазначив, що деякі люди живуть без даху над головою, деяких прихистили інші жителі. Також у місті "складна ситуація з продуктами харчування. Хліб постачають з перебоями. Нещодавно вдалось доставити гуманітарний вантаж з продовольчими наборами із Запоріжжя".

Він зазначив, що, зі слів самих місцевих жителів, люди які мали можливість – поїхали, залишились ті, у кого немає такої можливості, переважно літні люди.

"Зараз дуже складна ситуація у Гуляйполі та інших населених пунктах, які знаходяться під постійними обстрілами", – повідомив Арєф’єв.

Війна в Україні: оновлені дані

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Для того, щоб наростити темпи наступу в Україні, командування збройних сил Росії продовжує посилювати ударний потенціал своєї армії. У РФ до районів, які межують з нашою країною, перекидають військову техніку та озброєння.

Українські військові за минулу добу знищили 300 окупантів. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Загальні кількість знищених окупантів з 24 лютого - близько 23,5 тисяч.

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