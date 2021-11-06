ЗСУ в цьому випадку скористалися статтею 51 статуту ООН про самозахист.

Новообраний міністр оборони Олексій Резніков роз’яснив використання українськими бійцями бойового дрону Bayraktar по артилерії російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Про це йшлося в ефірі програми Свобода Савіка Шустера ввечері, 5 листопада.

Резніков наголосив, що у "Мінських угодах" зазначається про заборону застосування на Донбасі іноземних БПЛА, точніше – заборону для росіян.

"Я хочу звернути на текст Мінських угод, у якому чітко записано: заборона обмеження безпілотних апаратів, але там є одне важливе слово, про яке забувають навіть наші німецькі друзі: іноземних. Тобто, це росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською землею. А ми на своїй землі – і це український безпілотний апарат", – відповів Резніков.

Читайте такожОкупанти на Донбасі поранили українського військовогоГлава МО уточнив, що ЗСУ в цьому випадку скористалися статтею ООН про самозахист.

"Є СЦКК. Вони повідомили СММ ОБСЄ, що відбувається порушення "Мінських угод" з боку противника – обстрілюються наші землі. Мало того, загинув наш боєць, ми запросили режим "тиші". Не запрацював цей механізм, і тому, користуючись статтею 51 статуту ООН, Україна реалізувала своє право на самозахист", – додав міністр.

Застосування Bayraktar на Донбасі

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року. У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2. У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Тоді українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ на Донбасі.

Згодом Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здивувався такій реакції.

У МЗС Туреччини своєю чергою заявили, що Україна повинна припинити називати Bayraktar "турецькими". За словами міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, безпілотники, хоч і вироблені в Туреччині, але належать зовсім іншим країнам.

Автор: Яна Ставська