Солдати п'ють воду, яка призводить до дисбактеріозу і порушення кислотності шлунка.

Втрата ваги в районі 20-25 кілограм, мізер їжі, технічна вода замість питної і відсутність ліків — все це реалії бійців, які обороняються на "Азовсталі" у Маріуполі. Про те, як страждають захисники міста, розповів один з військових медиків.

Свій пост лікар опублікував в особистому Telegram-каналі.

"81-й день у повній блокаді під постійним вогнем. Перебуваючи серед своїх побратимів, давно помічаю появу запаху ацетону, скарги на головний біль і непритомність. Їх постійно нудить, хоча рвати практично нічим", — написав медик.

Поранені, яких на "Азовсталі" близько 600 осіб, потребують посиленого харчування. Їм необхідно набагато більше білків і вуглеводів, адже тканині немає з чого відновлюватися. Однак їжі у бійців мізер — всі вони втратили і продовжують втрачати вагу. Чимало воїнів схудли відразу на 20-25 кілограм.

"Все це є наслідком відсутності не просто калорійного харчування, а й харчування в принципі", — повідомив лікар.

Рани солдатів гнояться, що забирає левову частку імунітету і сил. Шанси на одужання в такій ситуації нікчемні, а допомогти воїнам ніяк не можна, адже ліки закінчилися. Це стосується як звичайних медикаментів, так і антибіотиків.

Посилюється і без того критична ситуація відсутністю питної води: "У нашій воді дуже багато іржі, хвороботворних бактерій, та й сама жорсткість води велика. Тривале вживання призводить до дисбактеріозу, порушення кислотності шлунка".

Військовий медик підсумував, що стійкість бійців на позиціях не передати словами. Вони вірять і сподіваються на швидкий порятунок.

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