Голова української делегації в ТКГ нагадав, що до врегулювання конфлікту може привести тільки послідовна робота в рамках «нормандського формату».

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розцінює заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень на Донбасі про намір передати частини утримуваних осіб через голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука як чергову спробу РФ ухилитися від виконання міжнародних домовленостей.

Читайте такожСтало відомо, скількох українців хочуть повернути з полону бойовиків в ОРДЛО

Про це йдеться в повідомлення української делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі.

«Ми не можемо не вітати повернення наших громадян на територію, підконтрольну уряду України», - зазначив Кравчук, коментуючи повідомлення в ЗМІ про «повернення утримуваних українських громадян з території тимчасово окупованих районів ОРДЛО».

Як глава української делегації в ТКГ він наголосив: «Приватні особи не мають повноважень втручатися в питання міждержавного та міжнародного врегулювання збройних конфліктів. Мені важко пригадати прецедент, коли невизнана юридична особа передає громадян держави певній фізичній особі».

За словами Кравчука, повернення громадян України буде здійснено згідно з нормами міжнародного права та українського законодавства.

Він підкреслив, що усі перемовини та процедури щодо повернення утримуваних російською стороною конфлікту громадян України здійснюють уповноважені державні органи в рамках політичних угод, прийнятих в «нормандському форматі».

Тому Кравчук розцінює заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень та синхронізовані із ними дії Медведчука як «чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на вищому державному рівні та зобов’язань, які взяла на себе РФ як сторона конфлікту».

Голова української делегації в ТКГ нагадав, що до врегулювання конфлікту може привести тільки послідовна робота в рамках «нормандського формату», а будь-які спроби ухилитися від виконання домовленостей не матимуть ані успіху, ані підтримки у глав держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій.

Обмін полоненими: що відомо

Як відомо, сьогодні, 16 січня, ряд російських ЗМІ повідомили, що бойовики на Донбасі готові передати українській стороні деяких утримуваних в місцях позбавлення волі громадян України за посередництва Віктора Медведчука. Серед них жінки, люди похилого віку і страждають важкими захворюваннями особи, які не воювали у складі українських військ.

Останній обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками відбувся у квітні минулого року. Тоді Україна віддала 14 осіб, а отримала від бойовиків - 20 полонених.

Раніше повідомлялося, що процес обміну полоненими заблокований. Проросійські бойовики блокують процес обміну полоненими, висуваючи вимогу, виконати яку немає можливості. Йдеться про процесуальне очищення 9 осіб, яких українська сторона звільнила в рамках минулого обміну.

Також повідомлялося, що 21 січня пройде відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи. Під час неї, серед іншого, також обговорюватимуть питання обміну полоненими.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров