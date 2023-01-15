Рятувальна операція тривала більше 10 годин.

Вночі рятувальники почули з-під завалів зруйнованого ударом окупантів будинку у Дніпрі голос жінки. Сьогодні вранці її вдалося врятувати, повідомив голова МВС Денис Монастирский.

"Надія є. Під завалами зруйнованого будинку у Дніпрі рятувальники почули голос жінки. Наразі тривають роботи щодо її визволення", – повідомляли в ДСНС близько 2 години ночі та опублікували відео з місця.

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що бачив початок цієї операції на власні очі.

Відео дня

"Десь на п'ятому поверсі рятувальники знайшли людину, яка подавала сигнали, що вона жива. Підігнали кран, підігнали ноші, щоб її евакуювати. Будемо молитися, щоб цю людину врятували. На моїх очах під'їхала швидка, реанімаційний автомобіль. Я вважаю, що нам вдалося врятувати ще одну людину", - сказав він в ефірі телемарафону.

За словами міністра внутрішніх справ, рятувальна операція тривала 10,5 годин. Почути голос жінки під завалами вдалося під час "хвилини тиші" близько першої ночі. Об 11:30 була врятована з-під завалів.

Як зазначив мер Дніпра, станом на зараз розшукується ще 40 людей, які можуть бути під завалами будинку. Через це загальна кількість жертв може суттєво зрости.

"Станом на 11:00 загинула 21 особа, з них одна дитина. Травмована 71 особа, з них 13 дітей. Врятовано 38... Я думаю, що жертв будуть десятки. Є проблема, що зараз на вулиці температура мінус. Є шанси знайти людей у стояках, що знаходяться біля основного місця провалу. Сподіваємося, що знайдемо когось ще. Я думаю, що ми закінчимо (рятувальну операцію - УНІАН) о третій ночі", - сказав він.

Удар по Дніпру 14 січня

В суботу, 14 січня, російські окупанти атакували низку населених пунктів України, зокрема, Дніпро. По місту запустили ракету Х-22, яка відома як "вбивця авіаносців".

Ракета влучила в житловий будинок – девятиповерхівку на 16 під’їздів, де мешкали близько 1700 людей. Внаслідок атаки повністю зруйновано один з під’їздів, де могли мешкати до 200 людей.

Наразі залишається невідомою доля кількох десятків людей. Як розповідали в дніпровській мерії, люди, що залишаються під завалами, пишуть повідомлення, аби їх вдалося знайти і не пошкодити. Крім того, рятувальники роблять "хвилини тиші", під час яких вслуховуються і намагаються почути людей, що перебувають під уламками будинку.

Наразі у будинку відсутнє світло- та газопостачання. У під’їздах, що вціліли, вибито шибки. Більш як 1000 людей мають потребу в житлі.

Росіяни регочуть над трагедією, закликаючи до посилення терору проти українців..

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