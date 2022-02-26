Кількість поранених також виросла.

На Харківщині 5 людей з Торецької громади загинули внаслідок обстрілу окупантів рейсового автобуса.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"5 людей загинуло, 6 поранено, усі - жителі Торецької громади. Вони перебували у рейсовому автобусі, який потрапив під обстріл російських окупаційних військ в районі с.Волохів Яр Ізюмського району Харківської області", - написав Кириленко.

Він додав, що серед загиблих - дві 42-річні жінки і троє чоловіків (двоє з них - 2000 та 2004 року народження, рік народження третього уточнюється).

"Росія вбиває цивільних і за свої злочини буде покарана!", - наголосив голова ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 14 поранених та одного загиблого внаслідок обстрілу автобуса.