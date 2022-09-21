Також у селі Стрілеча Харківського району поранена 55-річна жінка.

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу зазнали поранень 5 людей, серед яких 13-річний хлопчик

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Він зазначив, що ворог продовжує тероризувати Харківщину обстрілами, внаслідок дій окупантів страждають діти.

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"Сьогодні під час ворожого обстрілу Куп'янська зазнали поранень 5 людей, серед яких 13-річний хлопчик. Решта постраждалих – чоловіки 36-ти, 47-ми та 63-х років та 83-річна жінка", - написав Синєгубов.

Крім того, за його інформацією, внаслідок обстрілу с. Стрілеча Харківського району поранена 55-річна жінка.

Усі постраждалі госпіталізовані та отримують медичну допомогу.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й сході. Зеленський заявив, що ініціатива на передовій все ще за Україною.

Попри успіхи початку наступальної операції захисників, ворог не відмовляється від намірів захопити Донбас. Окупанти зазнають значних втрат на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом доби ЗСУ відбили атаки ворога в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Українська авіація завдала ще понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та двох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один СУ-25 та чотири БПЛА супротивника.

У відповідь на успіхи просування українських сил в Росії оголосили про проведення "референдумів" на захоплених територіях, а також часткову мобілізацію. Продовжилися й спроби РФ бити по об'єктах критичної інфраструктури.

Наразі Росія здатна мобілізувати до 50 тисяч резервістів, щоб стримати контрнаступ ЗСУ, вважає радник глави МВС Вадим Денисенко.

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