Окупанти обстріляли автовокзал у Слов'янську.

Окупанти обстріляли автовокзал у Слов'янську.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"Вночі місто знову піддалося обстрілу. Цього разу постраждали автовокзал і прилеглі будівлі", - написав він.

За словами Ляха, жертв і поранених немає.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 30 липня 2022 найактивніші бої з російськими окупантами тривають на Сході України. Загарбники намагаються вести штурмові дії з різних напрямків, але без успіху. Зокрема, бойові дії тривають біля Семигір’я, Зайцевого, Вершини, Красногорівки та Павлівки.

Удар по колонії в Оленівці: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії №210 смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Внаслідок нього була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом.

За даними української розвідки, воєнний злочин скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина.

Служба безпеки України, Збройні сили України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України та уповноважений Верховної Ради з прав людини у своїй спільній заяві вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт в Оленівці. Вони також вимагають направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни, очевидно, брешуть про удар ракетами HIMARS по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці на Донбасі. Пошкодження від пожежі не притаманні для принципу роботи цієї реактивно системи залпового вогню.

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