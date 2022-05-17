Постраждала центральна частина міста і масив "Дачний".

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Охтирці, щонайменше 5 поранених.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині. Постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний". У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка", - йдеться у повідомленні.

За словами Живицького, щонайменше п'ятеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами.

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