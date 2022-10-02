До пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти у Севастополі прибули близько двох тисяч відмобілізованих.

Російські окупанти формують у Криму мотострілецьку дивізію за рахунок відмобілізованих з тимчасово окупованого Росією Криму, Краснодарського краю Росії та Республіки Адигея.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Зазначається, що тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної військово-політичним керівництвом Росії.

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"З 30 вересня цього року військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму, приведені у бойову готовність "повна", проводяться заходи з розосередження підрозділів. Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення Автономної Республіки Крим, Краснодарського краю та Республіки Адигея", - мовиться у дописі.

У Генштабі також зауважили прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в місті Севастополь, близько двох тисяч відмобілізованих осіб.

Крім того, повідомляється, що у місті Будьонновськ Ставропольського краю до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу за мобілізацією прибуло близько п'яти тисяч осіб.

"Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько трьох тисяч, решта - у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. З зазначеним особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація в Росії

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію російських військовослужбовців запасу на війну з Україною. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

28 вересня постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що в окупованому Криму роздали щонайменше 1,5 тис. повісток кримським татарам.

29 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що днями до Херсонської області направили дві тисячі мобілізованих з окупованого Криму.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський закликав народи Кавказу, Сибіру та інші корінні народи в Російській Федерації боротися за свободу, оскільки Путін не зупиниться на першій хвилі мобілізації.

30 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Хабаровському краї Росії посадовці встановили корупційні "тарифи" для отримання відстрочки від мобілізації. Так, зазначають у Генштабі, відстрочка від мобілізації "коштує" 100 тис. рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення.

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