За словами військового, армія РФ залучає на цьому напрямку додаткові резерви.

У Харківській області тривають активні бойові дії. Наразі ворог продовжує тиснути, попри свої великі втрати. Про це заявив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо казати про відтинок саме Стрілеча - Липці, подивитись і населений пункт Глибоке, - точаться активні бойові дії. Сказати про те, що противник повною мірою заволодів населеним пунктом, не варто, тому що деякі позиції є перехідні з рук в руки. Противник проявляє достатньо потужний тиск і також, додатково до того, високу динаміку бойових дій. Що це значить? Що попри ті втрати, які в нього є, вони в нього дійсно шалені в живій силі, в техніці, яку він застосовує, противник залучає резерви, шукає спроможності для того, щоб постійно тримати градус, постійно штурмувати", - наголосив військовий.

Федоренко зазначив, що російські загарбники відправляють у бій навіть механіків, кухарів та інших військових, які повинні були б займатися забезпеченням, а не йти на позиції.

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"Сказати про те, що у противника є бодай якісь значні тактичні успіхи на полі бою, не варто. Позиції, які є в Сил оборони, в більшій частині залишаються за нами. Попри те, що противник активно б'є по передових позиціях, зокрема застосовує й свою авіацію з керованими бомбами дуже високоінтенсивно, все одно це не дає йому бажаних результатів", - підкреслив командир батальйону.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Раніше речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев заявив, що наразі росіяни "зменшили апетити" у Харківській області. Окупанти відмовилися від ідеї захопити обласний центр, проте мріють підійти до нього на відстань гарматного пострілу.

Також Саранцев розповів, що з початку наступу на півночі Харківщини армія РФ втратила у Вовчанську більшу частину 138 мотострілецької бригади та "сточили" два танкові полки - 83-й та 157-й. За його словами, штатна чисельність мотострілецьких бригад в РФ становить до 5000 особового складу, а у танкових полків - 94 одиниці техніки.

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