Військо РФ в регіоні виснажене після битв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Російська армія на Луганщині виснажилася після запеклих боїв за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Саме тому окупанти не можуть вийти на адміністративні межі області, а в бій зараз пускають переважно найманців з приватних військових компаній.

Такою інформацією в ефірі національного телемарафону поділився керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Російська армія не може ніяк вийти на адміністративні кордони Луганської області — так, щоб вже не тільки на словах, але вже і реально контролювати всю Луганську область повністю до самих її адміністративних кордонів. Наші захисники там міцно тримають оборону. Бачимо, що регулярні сили російської армії були досить виснажені, і зараз в наступ кидають більше приватні військові компанії", — повідомив Гайдай.

Глава ЛОВА також повідав про плачевну ситуацію в тимчасово окупованих населених пунктах. Люди змушені набирати воду з калюж і готувати їжу на відкритому багатті по сусідству з горами сміття, яке ніхто не прибирає. В якості комунального транспорту використовуються "буханки", а про відновлення будівель ніхто навіть не говорить. Натомість рашисти постійно згадують так званий "референдум" і незаконне приєднання території до Росії.

Жителі, які раніше відмовлялися евакуюватися, змінили думку. А люди, які приїжджають за речами, не впізнають свої рідні населені пункти.

Нагадаємо, 3 липня в результаті важких боїв ЗСУ ухвалили рішення покинути Лисичанськ. Після цього окупанти відзвітували про повне захоплення Луганщини, проте невелика частина області як і раніше контролюється українськими захисниками.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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