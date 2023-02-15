На Харківщині минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів.

Російські загарбники обстріляли місто Куп'янськ, пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

"Сьогодні о 7:00 Куп’янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі", - повідомив голова ОВА.

Водночас обійшлося без постраждалих.

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Крім того, за його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів.

Також учора у місті Куп’янськ внаслідок ракетного обстрілу значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок.

Ситуація на Харківщині

Майор 103-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України Олександр Ганущин заявив, що російські окупаційні війська намагаються відвоювати для себе позиції вздовж річки Оскіл на 15 км вище Купʼянська.

Водночас військовий експерт Олег Жданов переконаний, що загрози повторного наступу російських окупантів на Харків на сьогодні немає.

Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину. Так, 12 лютого було завдано ударів по самому Харкову. В результаті обстрілу поранено чоловіка.

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