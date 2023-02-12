Також в наслідок удару було зафіксовано влучання у депо "Нової пошти".

Російські окупанти вчора близько 23:15 завдали ракетних ударів по Харкову, внаслідок чого пошкодження отримало одне з підприємств, поранення отримав 35-річний цивільний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що пораненого госпіталізували, він у стані середньої тяжкості. За даними голови ОВА, також в наслідок удару було зафіксовано влучання у депо "Нової пошти".

"Протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів", - повідомив Синєгубов.

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За його даними, внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції.

Обстріли Харківщини

5 лютого росіяни вдарили по центру Харкову з С-300. Одна з ракет влучила у будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань. Було поранено охоронця. Інша ракета впала біля житлового будинку і поранила чотирьох людей.

7 лютого близько 23:00 російські окупанти також завдали ракетного удару по центру Харкова. Чотири ракети влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

А 9 лютого окупанти масовано обстріляли прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області, внаслідок чого дві людини загинули, ще п'ятеро поранені.

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