Пошкоджені лінії електропередачі відновлюватимуть завтра, у мережі з'явилася інформація, що бойовики пошкодили ще й газогін.

Окупанти на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, селище та прилеглі населені пункти частково залишилися без світла.

Про це повідомляє у Facebook ТОВ "Луганського енергетичного об'єднання".

"В результаті обстрілу ворожих сил без світла опинилися населені пункти: частково Станиця Луганська і село Малинове, 1185 абонентів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що пошкоджені лінії електропередачі відновлюватимуть завтра.

Між тим у соціальних мережах повідомляють, що окупанти також пошкодили й газогін. Про це йдеться у Telegram-каналі "Луганщина оперативна".

Читайте такожРФ відправляє офіцерів та військових в ОРДЛО - українська розвідка"Обстріл у Станиці Луганській закінчився. Перебито газогін, подекуди немає світла. Поранено двох людей. Обстріл виконувався 122 та 152 мм (з артилерійських установок 122 калібру та з артилерії 152 калібру - УНІАН), - повідомили у спільноті.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кулеба окреслив найгірший сценарій в разі вторгнення Росії. Зокрема, РФ може спробувати перекроїти кордони у Європі і окупувати нові території.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автори: Леся Лещенко, Поліна Кузенко