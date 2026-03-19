Ворог просунувся біля Гуляйполя: DeepState зазначає, що не тільки на Запоріжжі

Росіяни мають деякий успіх і поблизу Олександрограда.

Російські окупанти просунулися поблизу двох населених пунктів Запорізької та Донецької областей. Про це повідомив український аналітичний моніторинговий проект DeepState у своєму Telegram-каналі.

Зазначається про є просування біля села Олександрограда Донецької області та міста Гуляйполя Запорізької області.

"Ворог просунувся поблизу Олександрограда та Гуляйполя", - зазначає проект DeepState.

Відео дня

Просування росіян: останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 березня, український аналітичний моніторинговий проект DeepState інформував про просування російських окупантів поблизу двох населених пунктів на Донеччині. Водночас Сили оборони відкинули ворога на Дніпропетровщині – поблизу кордону із Запорізькою областю.

Зазначалося, що ворог просунувся поблизу Федорівки Другої та Клебан-Бика. Сили оборони України відкинули супротивника поблизу Березового.

Вас також можуть зацікавити новини: