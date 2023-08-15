Російські загарбники вже знесли 465 багатоповерхових будинків у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області, який росіяни майже повністю знищили у перші тижні вторгнення. У цих будинках налічувалося понад 30 тисяч квартир.
"Загальна кількість квартир в знесених будинках склала 33 480. Загалом планується роздати квартир маріупольцям протягом 2023-2024 року – 4894. А тепер рахуємо. Тобто мінус 28 586 квартир", – навів цифри радник мера окупованого міста Петро Андрющенко.
За його словами, за середнім розрахунком, 57 172 людини залишаться без житла в період окупації. При цьому будівництво безкоштовних квартир на заміну зруйнованого в Маріуполі житла росіяни не планують.
"Лише іпотека та службове житло для потреб окупаційної влади. Привіт, почекуни. Де жити будете? Про уявних 280 тисяч (що) повернулися додому взагалі промовчу…", – резюмував Андрющенко.
Як живе окупований Маріуполь
Місто, яке до повномасштабної війни було домом для приблизно 500 тисяч людей, перебуває в окупації вже понад рік. Коли окупанти штурмували Маріуполь Донецької області, вони активно "поливали" його вогнем. За словами президента Зеленського, росіяни перетворили на руїни 90% міста. Незважаючи на це та присутність у місті численної кількості окупантів, в Маріуполі і досі залишається спротив.
Крім того, час від часу в міста стається "бавовна". Так, 13 серпня у Маріуполі було знищено базу російських окупантів, де постійно відбувалося тренування ворога. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, за цим обʼєктом спостерігали вже давно, проте організувати "бавовну" там було складно.