Постраждало "Салтівське трамвайне депо".

Російські окупанти не перестають обстрілювати Харків - одне з найбільш постраждалих за час війни міст України.

Цього разу терористи обстріляли КП "Салтівське трамвайне депо".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов заявив, що українські військові продовжують тримати оборону Харкова.

При цьому СБУ перехопила розмови окупантів, з яких стало відомо, що в Харкові їм дали команду стріляти в цивільних, в тому числі у дітей.