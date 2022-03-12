Наслідки обстрілів Харкова / фото УНІАН (Андрій Марієнко)

Російські окупанти не перестають обстрілювати Харків - одне з найбільш постраждалих за час війни міст України.

Цього разу терористи обстріляли КП "Салтівське трамвайне депо".

Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Фото Окупанти розбомбили трамвайне депо у Харкові 12 березня 2022© фото УНІАН (Андрій Марієнко)

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов заявив, що українські військові продовжують тримати оборону Харкова.

При цьому СБУ перехопила розмови окупантів, з яких стало відомо, що в Харкові їм дали команду стріляти в цивільних, в тому числі у дітей.