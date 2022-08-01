Окупанти використовували авіацію і танки, але ЗСУ змусили їх відступити.

Російські окупанти 31 липня 11 разів обстрілювали позиції українських захисників у Луганській області. Загарбники також здійснили три спроби танкового тиску і тричі використовували авіацію, але у всіх випадках змушені були відступити.

Про це в Facebook повідомив глава Луганської області Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни вже майже місяць не можуть захопити невелику частину Луганщини.

"Окупанти були впевнені у швидкій перемозі, змінювали дати перемоги, але вже 1 серпня, а звітувати їм нема про що, оскільки навіть невелику частину Луганщини, яка залишається неокупованою, не здатні подолати. Поки чисельний склад і характер дій угруповання противника залишається без особливих змін", – наголосив Гайдай.

Глава ОВВА зазначив, що окупанти не змінюють свою тактику. Піхоту вони поповнюють з-поміж мобілізованих, наприклад з Алчевська, де роздають повістки в торгових закладах і маршрутках. Більшість з новобранців розуміє, що не повернеться, але у них немає вибору.

Гайдай додав, що за добу знешкоджено ще дві розвідувальні групи противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що луганські партизани ускладнили окупантам підвезення боєприпасів.

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