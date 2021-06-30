Понад 75% втрат серед цивільного населення в ході конфлікту на сході України припадає саме на підриви на мінах та інших вибухових предметах.

На полях біля Веселогорівки в Перевальському районі Луганської області виявлено близько 100 протитанкових мін.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК з посиланням на звіти спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"25 червня безпілотний літальний апарат СММ малого радіуса дії вкотре зафіксував близько 100 протитанкових мін на двох полях поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Веселогорівка", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, спостерігачі систематично фіксують нові випадки мінування збройними формуваннями Російської Федерації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Читайте такожУ штабі ООС розповіли, як минула доба на ДонбасіТак, 24 червня на околиці окупованого населеного пункту Бетманове в Ясинуватському районі (23 км на північний схід від Донецька) СММ ОБСЄ виявила 4 протитанкові міни.

На блокпості поблизу окупованого населеного пункту Стила у Старобешівському районі (34 км на південь від Донецька) спостерігачі вперше виявили 6 нещодавно встановлених попереджувальних знаків про мінну небезпеку в полях на північно-західному і південно-східному краях автошляху Т0509.

"Наявність великої кількості мін та інших вибухонебезпечних предметів загрожує безпеці людей, що проживають на тимчасово окупованій території, а також створюють перешкоди для вільного та необмеженого пересування спостерігачів СММ ОБСЄ. Жахливими наслідками безконтрольних мінувань є часті факти загибелі та поранень цивільних мешканців", - наголошується в повідомленні.

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід за результатами візиту до України в червні зазначила, що понад 75% втрат цивільного населення в ході конфлікту припадає саме на підриви на мінах та інших вибухових предметах. У спеціальному звіті СММ наголошено на нагальній необхідності припинення мінування та досягнення прогресу в гуманітарному розмінуванні.

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Автор: Інна Андаліцька