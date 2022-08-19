Понад 2,5 місяці мешканці регіону живуть без українського зв’язку, інтернету і телебачення.

Російські війська завезли до окупованого Херсона "активістів", які замальовують українську символіку в місті.

Про йдеться у зведених даних Херсонської ОВА.

"Жителі області продовжують демонструвати свої проукраїнські погляди. Росіяни змушені завозити молодь з інших регіонів для замальовування української символіки в окупованому Херсоні", - повідомляє ОВА.

За даними чиновників, понад 2,5 місяці мешканці регіону живуть без українського зв’язку, інтернету і телебачення.

Протягом 18 серпня бойові дії тривали практично по всій території області.

У багатьох громадах області багато замінованих територій, напружена ситуація залишається у селах, які межують з сусідніми регіонами та через які йде річка Інгулець.

Як писав УНІАН, 13 серпня у мережі з’явилось відео, як група дітей замальовує українську символіку на стінах будівель у Херсоні російськими триколорами. Як виявилось, організувала виїзд неповнолітніх колаборантка з Миколаївської області.

Війна в Україні: актуальні дані

На Донбасі на двох напрямках тривають бої, окупанти намагаються йти в атаку, але військові відбивають ворожі штурми.

Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.

Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське та Лозове – Первомайське.

За даними Інституту вивчення війни та української розвідки, росіяни найближчим часом готують серію провокацій на Запорізькій АЕС, щоби звинуватити у ній Україну.

Тим часом, ввечері 18 серпня, на окупованих РФ українських територіях та в Бєлгородській області пролунали вибухи на військових об’єктах російських загарбників.

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